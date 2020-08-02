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Вандал объяснил, зачем разгромил въезд на Труханов остров

Воскресенье, 2 августа 2020, 23:32

Человек, который в ночь на воскресенье разгромил технические средства на въезде в Труханов остров в Киеве, считает, что система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости были установлены там незаконно.

Источник: полиция Киева

Дословно: "На месте происшествия сотрудники полиции задержали правонарушителя. Им оказался житель Киевской области, 1995 года рождения, ранее судимый за хулиганские действия.

Злоумышленник объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости и считает, что они установлены незаконно. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

Детали: В полиции также отметили, что мужчина был пьян.

 

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Что предшествовало: В воскресенье мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вандал разбил оборудование автоматической системы на пункте въезда на Труханов остров в Киеве, ущерб оценивается в почти 300 тысяч гривен.

Украинская правда
Темы: полицияКиев


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