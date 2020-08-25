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Беларусь хочет тестировать российскую вакцину от коронавируса на своих гражданах

Вторник, 25 августа 2020, 10:12

Беларусь присоединится к испытаниям российской вакцины от коронавируса и хочет стать первой страной, которая закупит ее.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА, об этом накануне договорились в телефонном разговоре Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, и президент РФ Владимир Путин.

"Главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. Президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена ​​эта вакцина", - говорится в сообщении.

Сообщается, что кроме этого Лукашенко и Путин обсуждали ситуацию в Беларуси и "на внешнем контуре, особенно на западном направлении".

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов стать "первым из молдавских граждан", кто протестирует на себе российскую вакцину против коронавируса.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин заявил о первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19.

Темы: коронавирусБеларусьПутинРосcияЛукашенко


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