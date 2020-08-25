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Отменили запланированную на 28 августа встречу советников "нормандской четверки" - СМИ

Вторник, 25 августа 2020, 15:21

Запланированная на 28 августа встреча советников глав государств нормандского формата отменена из-за разногласий по итоговым документам.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс" источник, близкий к переговорам, передает "Европейская правда".

"Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разночтений в них со стороны Германии, Франции и Украины", - сказал собеседник агентства. Источник отметил, что новая дата встречи пока не определена.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что нормандская встреча с участием президента РФ Владимира Путина возможна до конца сентября.

"Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября", - заявил Зеленский.

Ранее в понедельник глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Германия и Франция поддержали инициативу Украины о "нормандской встрече" на уровне министров иностранных дел. Он сказал, что встреча может состояться "ориентировочно в сентябре".

Стоит отметить, что в офисе президента неоднократно выражали ожидания, что нормандская встреча на уровне лидеров может пройти в апреле, но этого так и не произошло.

Темы: нормандский формат


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