За сутки от коронавируса умерли более 4 тысяч человек
Понедельник, 3 августа 2020, 05:33
В течение 2 августа в мире от коронавирусной болезни Covid-19 умерли 4 404 человека.
Источник: данные сайта Worldometer
Детали: Всего за время пандемии от осложнений, вызванных вирусом, скончались 692,7 тыс. больных.
По состоянию на сейчас в мире зафиксировано 18,2 миллиона случаев заражения, из них 218 тысяч только за минувшие сутки.
Успешно перенесли болезнь и вылечились 11,4 миллиона.
В пятерке лидеров по количеству заражений - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 35-й позиции этого антирейтинга.
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Украинская правда