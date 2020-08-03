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За сутки от коронавируса умерли более 4 тысяч человек

Понедельник, 3 августа 2020, 05:33

В течение 2 августа в мире от коронавирусной болезни Covid-19 умерли 4 404 человека.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: Всего за время пандемии от осложнений, вызванных вирусом, скончались 692,7 тыс. больных.

По состоянию на сейчас в мире зафиксировано 18,2 миллиона случаев заражения, из них 218 тысяч только за минувшие сутки.

 

Успешно перенесли болезнь и вылечились 11,4 миллиона.

В пятерке лидеров по количеству заражений - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 35-й позиции этого антирейтинга.

 

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Украинская правда
Темы: коронавирусмиржертвыCovid-2019


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