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Штаб сообщает о почти полной тишине на Донбассе

Понедельник, 3 августа 2020, 07:45

За прошедшие сутки, 2 августа, российско-оккупационные войска совершили всего два провокационных выстрела, боевых потерь и ранений среди бойцов Объединенных сил нет.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Сначала враг осуществил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи Южного, а уже через 15 минут совершил такую же провокацию и неподалеку Красногоровки.

В штабе подчеркнули, что, понимая "настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага" украинские военные на действия противника огонь не открывали.

С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОРДЛОвойна


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