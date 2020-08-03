Штаб сообщает о почти полной тишине на Донбассе
Понедельник, 3 августа 2020, 07:45
За прошедшие сутки, 2 августа, российско-оккупационные войска совершили всего два провокационных выстрела, боевых потерь и ранений среди бойцов Объединенных сил нет.
Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook
Детали: Сначала враг осуществил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи Южного, а уже через 15 минут совершил такую же провокацию и неподалеку Красногоровки.
В штабе подчеркнули, что, понимая "настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага" украинские военные на действия противника огонь не открывали.
С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.
Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".
Украинская правда