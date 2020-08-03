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В Одесской области второй раз за год задержали рекордную партию кокаина из Эквадора

Понедельник, 3 августа 2020, 12:35

В Одесской области в "Морском порту Южный" в контейнере с бананами из Эквадора обнаружили 56,4 кг кокаина.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Наркотик находился в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора. Кокаин, расфасованный в 47 брикетах, был скрыт в вентиляционных люках. Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату.

Ориентировочная стоимость изъятого "элитного" наркотика, весом 56,4 кг, на черном рынке может достигать более 200 млн гривен".

Детали: По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ст.305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Пограничники отметили, что в 2020 году в этом порту уже дважды задерживали крупные партии кокаина.

В первом случае в контейнере, который прибыл из Чили с грузом легковых машин, обнаружили 30 кг наркотика. Каждый из пакетов был промаркирован изображениями персонажа из известной игры "Монополия".

В другом случае наркотик также прибыл из Эквадора. Вес брутто обнаруженного наркотика составил 53,4 кг, а каждый брикет был с изображением миньона.

 
 
 
 

Украинская правда
Темы: наркотикиПограничная службаОдесская область


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