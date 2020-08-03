Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Глава МИД Молдовы прибудет в Киеве 4 августа

Понедельник, 3 августа 2020, 13:16

Глава МИД Молдовы прибудет с официальным визитом в Киев во вторник, 4 августа.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее объявление появилось на сайте министерства иностранных дел Украины.

"Во вторник, 4 августа, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля посетит Украину с рабочим визитом, во время которого встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на встрече министры скоординируют взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, включая взаимодействием в международных организациях, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы.

Также планируется обсуждать вопросы укрепления региональной безопасности, увеличения объемов двусторонней торговли, упрощения процедур пересечения государственной границы гражданами обеих стран.

Подготовку визита на этой неделе ранее подтверждал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Темы: МолдоваУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоМужчина захватил банк в центре Киева и угрожает взорвать бизнес-центр

инфографика Кличко по рейтингу обходит трех ближайших кандидатов вместе взятых

видеоМэр Тернополя – властям  об остановке транспорта: Вы решили, что вы хозяева? Вы – слуги

Суркис заявил, что готов продать "Динамо"

В воскресенье в Украине обнаружили 990 случаев коронавируса, Франковщина – вторая

видеоНа Крещатике мужчина облил из канистры авто и поджег шины

Все новости...
Молдова
Ветераны вышли на протест в Кишиневе после задержаний демонстрантов
Пророссийский Додон может проиграть на выборах президента Молдовы - рейтинги
Польша передает Украине средства для борьбы с коронавирусом
Последние новости
13:20
Тернополь отказался от строгого карантина: "Такая блoкада была во времена татар"
13:16
Глава МИД Молдовы прибудет в Киеве 4 августа
13:10
Нацагенство госслужбы предложило Нефьодову работать в Агентстве зоны отчуждения
13:08
фотоВ аварии в Киевской области погибли 4 человека
13:04
фото, видеоАваков наградил полицейских за ликвидацию "полтавского террориста"
12:50
фотоМужчина захватил банк в центре Киева и угрожает взорвать бизнес-центр
12:39
Дело газового бизнеса окружения Порошенко: НАБУ объявило 6 подозрений
12:36
В условиях пандемии COVID-19 с осени стоит вакцинироваться от гриппа. Эксперты объясняют почему
12:35
фото, видеоВ Одесской области второй раз за год задержали рекордную партию кокаина из Эквадора
12:33
видеоТимошенко рассказала, как предлагала Ермаку помощь, а тот проигнорировал
Все новости...