Глава МИД Молдовы прибудет в Киеве 4 августа

Глава МИД Молдовы прибудет с официальным визитом в Киев во вторник, 4 августа.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее объявление появилось на сайте министерства иностранных дел Украины.

"Во вторник, 4 августа, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля посетит Украину с рабочим визитом, во время которого встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на встрече министры скоординируют взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, включая взаимодействием в международных организациях, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы.

Также планируется обсуждать вопросы укрепления региональной безопасности, увеличения объемов двусторонней торговли, упрощения процедур пересечения государственной границы гражданами обеих стран.

Подготовку визита на этой неделе ранее подтверждал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.