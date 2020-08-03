Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Молдовы прибудет в Киеве 4 августа

Понедельник, 3 августа 2020, 13:16

Глава МИД Молдовы прибудет с официальным визитом в Киев во вторник, 4 августа.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее объявление появилось на сайте министерства иностранных дел Украины.

"Во вторник, 4 августа, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля посетит Украину с рабочим визитом, во время которого встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на встрече министры скоординируют взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, включая взаимодействием в международных организациях, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы.

Также планируется обсуждать вопросы укрепления региональной безопасности, увеличения объемов двусторонней торговли, упрощения процедур пересечения государственной границы гражданами обеих стран.

Подготовку визита на этой неделе ранее подтверждал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Темы: МолдоваУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Молдова
Российские спецслужбы следят за властями Молдовы с помощью антенн на крыше посольства - СМИ
Президент Молдовы осудила атаку России по историческому центру Одессы
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
Последние новости
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
Все новости...
Реклама: