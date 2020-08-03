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В Эстонии минимум 29 человек заразились коронавирусом в ночном клубе

Понедельник, 3 августа 2020, 13:47

В эстонском Тарту минимум 29 человек заразились коронавирусом после вечера в ночном клубе Vabank.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Массовое заражение произошло на вечеринке в клубе 18 июля - среди посетителей оказался один больной коронавирусом. С тех пор как он узнал о своем статусе и начали искать остальных участников вечеринки, заражение подтверждено у 29 человек. С этой вспышкой связан и сегодняшний единственный новый случай в Эстонии.

17 заболевших - жители Тарту. В настоящее время у них выявили 162 тесных контакта.

Это достаточно большая цифра для Эстонии, где ежедневный прирост заражений по всей стране редко превышает 10.

Меньшая вспышка зафиксирована в тартуском баре Naiiv - там заражение подтвердили у пяти человек, среди них и гражданина Финляндии, который сдал положительный тест уже дома.

Департамент здравоохранения просит всех людей, которые в те дни посещали оба заведения, обратиться к врачу при появлении симптомов.

По состоянию на 3 августа в Эстонии госпитализированы пять пациентов с коронавирусом, из них ни одного в реанимации.

За минувшие несколько дней прирост новых заражений в стране несколько увеличился по сравнению с показателями последних двух недель.

Всего с начала эпидемии зарегистрировали 2080 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 63 смерти. Население страны – 1,3 млн человек.

Темы: Эстониякарантин


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