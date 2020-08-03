В Москве "заминировали" 50 торговых центров
Понедельник, 3 августа 2020, 13:36
Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывчатках в 50 торговых центрах Москвы.
Источник: ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах
Прямая речь источника агентства: "В администрации 50 московских ТЦ и всех супермаркетов сети "Ашан" поступили сообщения о минировании".
Детали: По словам собеседника издания, экстренные службы проверяют эту информацию. Эвакуация из большинства торговых центров пока не проводится.
Сообщается, что ранее аналогичным образом был "заминирован" зал ожидания аэропорта Шереметьево и четыре самолета, находящиеся на стоянке.
Также поступили сообщения о "минировании" всех станций метро Москвы и аэропорта Жуковский. Все объекты работают в штатном режиме.