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В МВД не исключают "полтавского сценария" в отношении террориста в Киеве

Понедельник, 3 августа 2020, 14:53
В МВД не исключают полтавского сценария в отношении террориста в Киеве
фото: Ельдар Сарахман, УП

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко не исключает ликвидации гражданина Узбекистана, который захватил АО "Универсал Банк" в центре Киева.

Источник: Геращенко в комментарии "112 Украина"

Прямая речь: "Если он (террорист - ред.) продолжит свое сопротивление. Я не исключаю полтавского варианта развития событий".

Детали: Геращенко сказал, что ему не известно, требовал ли террорист деньги, в то же время он сообщил, что мужчина хотел выйти в прямой эфир и пообщаться со СМИ.

По его словам, у мужчины есть семья в Украине. Жена - гражданка Узбекистана и дети, родившиеся уже в Украине.

Что было раньше: 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.

Позже стало известно, что террористом, захватившим банк, оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Мужчина заявил силовикам, что к его ноге прицеплен трос, привязанный к детонатору.

По словам террориста, в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют.

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Предыстория:

  • 23 июля в Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского.
  • Злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый местный житель Роман Скрипник.
  • Позднее Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области. Полиция начала его поиски.
  • 27 июля Нацполиция сообщила, что сформировала психолого-криминалистический портрет Скрипника. Указывалось, что полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также отмечалось, что у него есть проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.
  • 1 августа после 8 дней поисков полиция нашла и ликвидировала полтавчанина Скрипника, который снова захватил в заложники полицейского.

Алена Мазуренко, УП
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