В МВД не исключают "полтавского сценария" в отношении террориста в Киеве
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко не исключает ликвидации гражданина Узбекистана, который захватил АО "Универсал Банк" в центре Киева.
Источник: Геращенко в комментарии "112 Украина"
Прямая речь: "Если он (террорист - ред.) продолжит свое сопротивление. Я не исключаю полтавского варианта развития событий".
Детали: Геращенко сказал, что ему не известно, требовал ли террорист деньги, в то же время он сообщил, что мужчина хотел выйти в прямой эфир и пообщаться со СМИ.
По его словам, у мужчины есть семья в Украине. Жена - гражданка Узбекистана и дети, родившиеся уже в Украине.
Что было раньше: 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.
Позже стало известно, что террористом, захватившим банк, оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
Мужчина заявил силовикам, что к его ноге прицеплен трос, привязанный к детонатору.
По словам террориста, в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют.
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