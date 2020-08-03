В Одесской мэрии вспышка СOVID-19: заболели два заместителя Труханова

У двух заместителей городского главы Одессы подтвердили заболевание СOVID-19, еще одна вице-мэр ушла на самоизоляцию и ждет результата ПЦР-теста.

Источник: "Думская" со ссылкой на источники в мэрии

Детали: Диагноз коронавирус подтвердился у заместителя Одесского городского головы Павла Вугельмана и у и.о. вице-мэра Дмитрия Жемана.

Отмечается, что Жеман получил положительный результат ПЦР-теста 1 августа. До этого он принимал участие в массовых мероприятиях.

Еще одна вице-мэр Светлана Бедрега сейчас находится на самоизоляции ждет своих результатов ПЦР-анализа.



