Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Одесской мэрии вспышка СOVID-19: заболели два заместителя Труханова

Понедельник, 3 августа 2020, 15:45
Фото оmr.gov.ua

У двух заместителей городского главы Одессы подтвердили заболевание СOVID-19, еще одна вице-мэр ушла на самоизоляцию и ждет результата ПЦР-теста.

Источник: "Думская" со ссылкой на источники в мэрии

Детали: Диагноз коронавирус подтвердился у заместителя Одесского городского головы Павла Вугельмана и у и.о. вице-мэра Дмитрия Жемана.

Отмечается, что Жеман получил положительный результат ПЦР-теста 1 августа. До этого он принимал участие в массовых мероприятиях.

Еще одна вице-мэр Светлана Бедрега сейчас находится на самоизоляции ждет своих результатов ПЦР-анализа.


 

Темы: Одессакоронавирусместная власть


powered by lun.ua
Главное сегодня

Силовики задержали "киевского террориста"

"Киевский террорист" говорит: если его убьют, то будет взрыв – Геращенко

фотоПолиция опубликовала фото "киевского террориста" и назвала фамилию

фото, видеоМужчина захватил банк в центре Киева и угрожает взорвать бизнес-центр

инфографика Кличко по рейтингу обходит трех ближайших кандидатов вместе взятых

видеоМэр Тернополя – властям  об остановке транспорта: Вы решили, что вы хозяева? Вы – слуги

Все новости...
Одесса
Администрация морпортов объявила конкурс по подъему танкера "Delfi"
В одесском и николаевском изоляторах открыли платные камеры
Возле затонувшего танкера "Делфи" нашли мертвого дельфина
Последние новости
15:48
Когда украинцы могут приобрести коллективный иммунитет от COVID-19, и что это даст – ученые КПИ
15:45
В Одесской мэрии вспышка СOVID-19: заболели два заместителя Труханова
15:26
Появилось видео задержания столичного террориста
15:24
"МАУ" на этой неделе выполнит спецрейсы в Майами и Нью-Йорк
15:18
В Германии возобновились занятия в школах впервые с начала карантина
15:15
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14:55
"Террорист" в банке назвался "Святым духом"
14:53
Силовики задержали "киевского террориста"
14:53
В МВД не исключают "полтавского сценария" в отношении террориста в Киеве
14:33
Нежелательные посылки из Китая с неизвестным семенами: что в них содержится, и в чем опасность
Все новости...