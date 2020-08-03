В Одесской мэрии вспышка СOVID-19: заболели два заместителя Труханова
Понедельник, 3 августа 2020, 15:45
У двух заместителей городского главы Одессы подтвердили заболевание СOVID-19, еще одна вице-мэр ушла на самоизоляцию и ждет результата ПЦР-теста.
Источник: "Думская" со ссылкой на источники в мэрии
Детали: Диагноз коронавирус подтвердился у заместителя Одесского городского головы Павла Вугельмана и у и.о. вице-мэра Дмитрия Жемана.
Отмечается, что Жеман получил положительный результат ПЦР-теста 1 августа. До этого он принимал участие в массовых мероприятиях.
Еще одна вице-мэр Светлана Бедрега сейчас находится на самоизоляции ждет своих результатов ПЦР-анализа.