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Пока в Киеве разбирались с "террористом" в банке, во Львове "заминировали" три суда

Понедельник, 3 августа 2020, 16:43
Пока в Киеве разбирались с террористом в банке, во Львове заминировали три суда

Полиция Львова не обнаружила взрывоопасных предметов в помещении, в котором расположены три суда: Галицкий и Железнодорожный районные, а также Львовский окружной административный.

Источник: полиция Львовской области

Дословно полиция: "3 августа в 14.20 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что заминирован Галицкий районный суд, который находится на улице Чоловского во Львове.

На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа Железнодорожного отдела полиции, патрульные полицейские и специалисты других служб.

Из помещения, в котором находятся Галицкий и Железнодорожный районные суды, а также Львовский окружной административный суд, эвакуировали порядка 200 работников и посетителей".

 

Обновлено: Правоохранители обследовали здание и прилегающую территорию. Взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили.

Полицейские принимают все меры для установления личности злоумышленника, который сделал ложное сообщение.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Этому предшествовало:

Темы: Львовсудполиция
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