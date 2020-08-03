Пока в Киеве разбирались с "террористом" в банке, во Львове "заминировали" три суда
Полиция Львова не обнаружила взрывоопасных предметов в помещении, в котором расположены три суда: Галицкий и Железнодорожный районные, а также Львовский окружной административный.
Источник: полиция Львовской области
Дословно полиция: "3 августа в 14.20 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что заминирован Галицкий районный суд, который находится на улице Чоловского во Львове.
На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа Железнодорожного отдела полиции, патрульные полицейские и специалисты других служб.
Из помещения, в котором находятся Галицкий и Железнодорожный районные суды, а также Львовский окружной административный суд, эвакуировали порядка 200 работников и посетителей".
Обновлено: Правоохранители обследовали здание и прилегающую территорию. Взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили.
Полицейские принимают все меры для установления личности злоумышленника, который сделал ложное сообщение.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Этому предшествовало:
- 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка "Универсал Банк" в бизнес-центре "Леонардо" на ул. Богдана Хмельницкого и угрожал взрывчаткой. Позже стало известно, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Он требовал к себе СМИ и заявлял, что в случае его ликвидации произойдет взрыв.
- Около 14:50 спецназовцы задержали Каримова, когда тот как раз говорил на камеру. Взрыва не произошло.
- Это уже третий громкий "террористический" эпизод в Украине за последние пару недель, о которых сообщали силовики. Ему предшествовали захват пассажиров автобуса в заложники в Луцке (злоумышленник сдался сам) и захват полицейского в заложники на Полтавщине мужчиной, которого пытались задержать за похищение авто (последнего застрелили после 8 дней поиска, он подорвался с собственной гранатой).