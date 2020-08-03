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Дело Шеремета: на рассмотрение апелляции Антоненко не явился ни один из 15 прокуроров

Понедельник, 3 августа 2020, 16:48
Дело Шеремета: на рассмотрение апелляции Антоненко не явился ни один из 15 прокуроров
Фото с Facebook Кулика

Заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению апелляционной жалобы защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко не состоялось из-за неявки прокуроров.

Источник: адвокат Антоненко Станислав Кулик в Facebook

Прямая речь: "К сожалению, заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты господина Антоненко снова не произошло. На этот раз – из-за того, что не явился ни один из 15 прокуроров группы".

Детали: Такие действия прокуроров он назвал "процессуальной диверсией" и добавил, что "борьба продолжается".

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Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Позже их адвокатам ограничили время для ознакомления с материалами следствия до 14 августа. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, на данный момент она находится под залогом.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. 

Украинская правда
Темы: Дело Шереметасуд
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