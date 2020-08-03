Дело Шеремета: на рассмотрение апелляции Антоненко не явился ни один из 15 прокуроров

Заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению апелляционной жалобы защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко не состоялось из-за неявки прокуроров.

Источник: адвокат Антоненко Станислав Кулик в Facebook

Прямая речь: "К сожалению, заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты господина Антоненко снова не произошло. На этот раз – из-за того, что не явился ни один из 15 прокуроров группы".

Детали: Такие действия прокуроров он назвал "процессуальной диверсией" и добавил, что "борьба продолжается".

Читайте также: "Я не разбираюсь на взрывчатке. Я музыкант". Андрей Антоненко и его защита отвечают на вопросы УП

Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета

Предыстория: