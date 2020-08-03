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В СБУ объяснили, почему "киевский террорист" поменял заложниц

Понедельник, 3 августа 2020, 20:25
заложница Наталья Чучупак, скриншот

В соцсетях и некоторых СМИ начали распространять информацию, что у "киевского террориста" на фото видели двух разных заложниц. СБУ объяснила, почему так произошло.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Во время захвата террористом банковского учреждения, ее сотрудники находились на рабочих местах. В частности, сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник - она ​​и была зафиксирована на первых фото с места происшествия.

Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из работников банка. Поэтому в срочном порядке была проведена эвакуация работников банка и посетителей, а руководитель отделения №12 ПАО "Универсал Банк" изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста. Она была зафиксирована на фото, опубликованных позже".

 
фото: соцсети

Предыстория:

  • 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожал взрывчаткой.
  • Впоследствии стало известно, что террористом, захватившим банк, оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
  • Через несколько часов спецназовцы задержали Каримова во время штурма.

Украинская правда
Темы: СБУтерроризмКиев


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