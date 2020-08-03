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Новости 3 августа: "киевский террорист", социология местных выборов

Понедельник, 3 августа 2020, 21:13

Мужчина угрожал взорвать бизнес-центр в Киеве, Кличко по рейтингу обходит трех ближайших кандидатов вместе взятых, — актуальные новости 3 августа.

О "киевском террористе"

В Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожал взрывчаткой.

Террористом оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Он представился "святым духом" и приказал арестовать всех президентов в мире.

Спецназовцы задержали Сухроба Каримова. Оказалось, что у "киевского террориста" с 10 лет диагностирована олигофрения, а взрывчатку в помещении так и не нашли. 

О социологии местных выборов

Если бы выборы в Киевский горсовет состоялись в ближайшее время, то "Евросолидарнисть" и "Слуга народа" одержали бы почти по 20% голосов избирателей.

В рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко – за него готовы отдать голоса 41,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

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