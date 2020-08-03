Оккупанты семь часов не выпускали семью с детьми из Крыма
Понедельник, 3 августа 2020, 21:36
3 августа с 11:00 утра российские оккупанты на административной границе Каланчак между оккупированным Крымом и Херсонской областью держали семью Исляма и Диляры Карашаевых с двумя малолетними детьми.
Источник: глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook
Детали: Семья живет в Киеве, а в оккупированный Крыму ездили навестить своих родителей.
Чубарову сообщили, что все это время оккупанты ФСБ допрашивали Карашаева.
После 18:00 семью таки выпустили из оккупированного полуострова.
Напомним: Кабмин принял решение возобновить работу всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированными Россией АР Крым и г.Севастополь с 15 июня.
Украинская правда