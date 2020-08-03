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Оккупанты семь часов не выпускали семью с детьми из Крыма

Понедельник, 3 августа 2020, 21:36
Оккупанты семь часов не выпускали семью с детьми из Крыма

3 августа с 11:00 утра российские оккупанты на административной границе Каланчак между оккупированным Крымом и Херсонской областью держали семью Исляма и Диляры Карашаевых с двумя малолетними детьми.

Источник: глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook

Детали: Семья живет в Киеве, а в оккупированный Крыму ездили навестить своих родителей.

Чубарову сообщили, что все это время оккупанты ФСБ допрашивали Карашаева.

После 18:00 семью таки выпустили из оккупированного полуострова.

Напомним: Кабмин принял решение возобновить работу всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированными Россией АР Крым и г.Севастополь с 15 июня.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияФСБкрымские татары
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