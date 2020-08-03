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Бывший король Испании покидает страну на фоне коррупционного скандала

Понедельник, 3 августа 2020, 22:04

Бывший монарх Испании, король Хуан Карлос I, заявил, что оставляет Испанию, чтобы жить в другой стране на фоне финансового скандала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Сайт королевской семьи в понедельник опубликовал письмо Хуана Карлоса своему сыну, королю Фелипе VI, в котором говорилось: "Я информирую вас о мое обдуманное решение переехать в этот период из Испании".

Премьер-министр Испании недавно заявил, что считает события вокруг Хуана Карлоса, включая расследования в Испании и Швейцарии, "тревожными".

С тех пор как Верховный суд Испании начал свое расследование в начале этого года, испанские СМИ опубликовали разрушительные показания с отдельного швейцарского расследования о миллионах евро, которые якобы были данные Хуану Карлосу покойным королем Саудовской Аравии Абдаллой.

Хуан Карлос якобы потом перевел крупную сумму бывшему компаньону в том, что следователи рассматривают как возможную попытку скрыть деньги от власти.

82-летнему бывшему королю приписывают помощь Испании в мирном восстановлении демократии после смерти диктатора Франсиско Франко в 1975 году.

Но скомпрометированный скандалами в последние годы своего правления, Хуан Карлос в 2014 году отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе VI, лишившись неприкосновенности, которую Конституция Испании предоставляет главе государства.

После того как СМИ сообщили, что Фелипе был бенефициаром оффшорного счета, на котором якобы хранился подарок Саудовской Аравии в размере 65 миллионов евро Хуану Карлосу, Фелипе отказался от любого наследства, которую он мог бы получить от бывшего короля. Фелипе также лишил своего отца ежегодной стипендии в размере 194 232 евро.

Королевский дом отрицает, что Фелипе было известно о предполагаемых финансовых нарушениях его отца.

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