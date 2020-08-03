Под Киевом произошло смертельное ДТП

Произошло смертельное лобовое ДТП под Киевом на трассе между Крюковщиной и Тарасовкой, один человек погиб.

Источник: ютуб-канал Безпечна Київщина

Детали: Вечером 3 августа произошло ДТП между BMW и SKODA. Вследствие нее 4 человека пострадали и один погиб. По информации СМИ, тело было зажато в автомобиле.

На месте происшествия присутствовали три экипажа скорой помощи и один полиции.

Что было раньше: Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области поздно вечером 2 августа.