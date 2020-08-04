В Ровенской области регистрируют новые случаи COVID-19. Возраст больных от 1 до 79 лет
Вторник, 4 августа 2020, 00:34
По состоянию на вечер 3 августа на Ровенщине зарегистрировано 38 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 1 до 79 лет.
Источник: глава облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook
Прямая речь: "Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 6355 случаев заболевания коронавирусной болезни. В области - 99 летальных случая, вызванные COVID-19. Преодолевшие болезнь 4900 людей".
Детали: В работе лабораторий области остается 150 образцов.
Что было раньше:
- Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасную фазу коронавируса.
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