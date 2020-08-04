Новые случаи COVID-19 обнаружили в 149 странах
3 августа в мире диагностировали 198 865 заражений коронавирусом, 4351 пациентов умерли.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers
Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 48175 случаев коронавируса, в Бразилии 17988, в Индии 50629, Россия отчитывается о 5394 больных. Новые случаи заболевания обнаружили в 149 странах мира.
Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.
Читайте также:
Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране
Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно
Напомним:
- В мире уже более 18 миллионов диагностированных случаев COVID-19. Умерло более 690 тысяч пациентов.