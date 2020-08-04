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Новые случаи COVID-19 обнаружили в 149 странах

Вторник, 4 августа 2020, 03:45
Новые случаи COVID-19 обнаружили в 149 странах

3 августа в мире диагностировали 198 865 заражений коронавирусом, 4351 пациентов умерли.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 48175 случаев коронавируса, в Бразилии 17988, в Индии 50629, Россия отчитывается о 5394 больных. Новые случаи заболевания обнаружили в 149 странах мира.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

 
Данные Worldometers

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Напомним:

  • В мире уже более 18 миллионов диагностированных случаев COVID-19. Умерло более 690 тысяч пациентов.

Темы: коронавирус
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