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На Донбассе зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Вторник, 4 августа 2020, 07:13
На Донбассе зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

За минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано 3 обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Девятую сутки подряд, с начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет. Военнослужащие ВСУ и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению".

Детали: За минувшие сутки зафиксировано 3 обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток зафиксировано одну провокацию со стороны формирований РФ. В ответ на провокацию украинские защитники огонь не открывали.

Темы: ДонбассРосcиявойнаПутин
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