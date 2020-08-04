На Донбассе зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Вторник, 4 августа 2020, 07:13
За минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано 3 обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Девятую сутки подряд, с начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет. Военнослужащие ВСУ и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению".
Детали: За минувшие сутки зафиксировано 3 обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток зафиксировано одну провокацию со стороны формирований РФ. В ответ на провокацию украинские защитники огонь не открывали.