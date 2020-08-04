Прокурор в США расследует возможное банковское мошенничество со стороны Трампа

Прокурор Нью-Йорка расследует возможное страховое и банковское мошенничество со стороны президента США Дональда Трампа.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: 3 августа Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Ванс-младший подал ходатайство о персональных и корпоративных налоговых данных президента.

Запрос является частью расследования большом жюри, которое, как до этого считалось, сфокусировано на возможных взятках за молчание двум женщинам, которые утверждали, что имели отношения с Трампом.

Адвокаты президента попросили суд аннулировать ходатайства.

Подробности запроса неизвестны, поскольку они должны оставаться в секрете согласно Нью-Йоркским законом.

В то же время там отмечается, что ходатайство о счетах появилось после "безоговорочной" информации в СМИ об "обширном и длительном преступном поведении в Trump Organization".

Прокуроры цитировали новостные сообщения, в которых говорилось, что Трамп якобы завышал ценность своих проектов перед потенциальными бизнес-партнерами и банками.

Они также упоминали показания бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна. Тот утверждал, что президент завышал ценность своих деловых интересов, чтобы произвести впечатление на людей или кредиторов, но потом снижал стоимость активов, пытаясь уменьшить налоги.

Напомним: Бывший защитник Дональда Трампа Майкл Коэн также заявлял, что президент США лично ему указал, чтобы Виктор Пинчук перевел 150 000 долларов благотворительной организации Трампа, вместо того, чтобы оформить выплату должным образом - как плату за выступление.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.