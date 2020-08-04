Норвегия запретила высадку с больших круизных лайнеров в своих портах

Норвегия на две недели запретила высадку с больших круизных лайнеров в своих портах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ряд европейских СМИ, среди которых Deutsche Welle.

О таком решении в понедельник, 3 августа, объявил министр здравоохранения Бент Хьойе на фоне ситуации со вспышкой коронавируса на круизном лайнере "Руаль Амундсен".

Запрет распространится на суда с более сотней пассажиров на борту. Вместе с тем он не коснется международных и внутренних паромов.

Напомним, на днях стало известно о массовом заражении коронавирусом на борту круизного лайнера "Руаль Амундсен" компании Hurtigruten. Там заболели 36 членов экипажа и минимум пять пассажиров.

Всего на борту успели побывать несколько сотен человек, которые на момент высадки с лайнера не знали о том, что могут быть инфицированы. В органах здравоохранения опасаются, что вирус мог быть разнесен в десятки городов и сел вдоль западного побережья Норвегии.

Компания на неопределенный срок приостановила работу "Амундсена" и еще двух своих лайнеров и объявила, что пересмотрит свои внутренние процедуры в связи с инцидентом.

Полиция Норвегии заявила, что начнет расследование этого случая.