Захват банка в Киеве: задержанному инкриминируют теракт

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который угрожал взрывом в банке в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта.

Источник: прокуратура Киева в Facebook

Дословно: "Гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 УК Украины)".

Детали: Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ходатайство о содержании его под стражей направили в Печерский райсуд Киева.

Следствие устанавливает мотивы совершения преступления.

Предыстория: