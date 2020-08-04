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Захват банка в Киеве: задержанному инкриминируют теракт

Вторник, 4 августа 2020, 10:42
Захват банка в Киеве: задержанному инкриминируют теракт
Фото СБУ

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который угрожал взрывом в банке в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта.

Источник: прокуратура Киева в Facebook

Дословно: "Гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 УК Украины)".

Детали: Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ходатайство о содержании его под стражей направили в Печерский райсуд Киева.

Следствие устанавливает мотивы совершения преступления.

Предыстория:

  • 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожал взрывчаткой.
  • Впоследствии стало известно, что террористом, захватившим банк, оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
  • Через несколько часов спецназовцы задержали Каримова во время штурма.
  • Также сообщалось, что задержанному Каримову в 10 лет был постален диагноз олигофрения.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратуратеракт
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