Захват банка в Киеве: задержанному инкриминируют теракт
Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который угрожал взрывом в банке в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта.
Источник: прокуратура Киева в Facebook
Дословно: "Гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 УК Украины)".
Детали: Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ходатайство о содержании его под стражей направили в Печерский райсуд Киева.
Следствие устанавливает мотивы совершения преступления.
Предыстория:
- 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожал взрывчаткой.
- Впоследствии стало известно, что террористом, захватившим банк, оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
- Через несколько часов спецназовцы задержали Каримова во время штурма.
- Также сообщалось, что задержанному Каримову в 10 лет был постален диагноз олигофрения.