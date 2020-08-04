Чиновник Минветеранов требовал у бойца ООС 360 тысяч взятки

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу Министерства ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, который с сообщником требовал от участника ООС 360 тысяч гривен за содействие в оформлении социальных льгот.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции в Telegram

Дословно: "Чиновник Минветеранов с сообщником требовали 360 тысяч гривен от участника ООС – им сообщили о подозрениях".

Детали: Правоохранители установили, что сотрудник отдела в Луганской области Минветеранов с сообщником требовали от бывшего военнослужащего 4,5 тысячи долларов за получение разовой выплаты за боевые ранения, еще 240 тысяч гривен – потерпевший должен был отдать после получения соцпомощи.

В департаменте отметили, что экс-военный ВСУ, с которого требовали деньги, действительно был ранен в зоне проведения АТО/ООС.

Сейчас чиновнику Минветеранов и посреднику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК.