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Украинскую легкоатлетку Кроль дисквалифицировали за допинг

Вторник, 4 августа 2020, 11:51
Фото sportarena.com

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit дисквалифицировала украинскую легкоатлетку Наталью Кроль (Прищепу) до 15 сентября 2021 года за допинг.

Источник: Федерация легкой атлетики Украины

Дословно: "Наталья Кроль дисквалифицирована на 20 месяцев, с 16 января 2020 года до 15 сентября 2021 года, в соответствии со статьями 10.2.2 and 10.5.1 (a) правил ADR (Антидопинговые правила Всемирной легкой атлетики)".

Детали: Также аннулированы все результаты Кроль, начиная с 16 января 2020 года, включая конфискацию каких-либо титулов, наград, медалей, очков, призовых и денежных вознаграждений.

Отмечается, что расследование в полной мере проводилось AIU. Спортсменке и ФЛАУ сообщили о решении 3 августа.

Кроль согласилась решением AIU за нарушение антидопинговых правил и отказалась от права на заслушивание в Дисциплинарном трибунале.

Что было раньше: В феврале украинскую легкоатлетку Наталью Кроль временно отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. В организме спортсменки обнаружили запрещенное вещество гидрохлортиазид.

Справка: Уроженка Ровно 25-летняя Наталья Кроль (в девичестве Прищепа) – заслуженный мастер спорта Украины по легкой атлетике. Прищепа – чемпионка Европы в беге на 800 метров (2016 и 2018 годы).

Украинская правда
Темы: спорт


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