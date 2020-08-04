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Советник Ермака рассказал, как "модерирует" перед эфирами "слуг народа"

Вторник, 4 августа 2020, 12:02
Советник Ермака рассказал, как модерирует перед эфирами слуг народа

Политтехнолог Михаил Подоляк, который является антикризисным консультантом главы Офиса президента Андрея Ермака, подтвердил, что он готовит депутатов от "Слуги народа" к эфирам.

Источник: Подоляк в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Оно (задание по подготовке "слуг народа" к телеэфирам – УП) вытекает полностью из той функции, которую я должен выполнять. Эта функция называется "модерация". Это не функция начальника, который сидит и говорит "иди сделай".

Модерация – значит самому получить всё отовсюду, всю информацию – негативную, позитивную – потом эту информацию продумать, наработать тезисы – "темники" их любят называть. Нет, на самом деле это тезисы, которые в краткой форме излагают (…).

Писать громоздкие вещи, которые никто читать не будет, – так никто не делает. Делается 3-4 тезиса – пишешь в телефоне и бросаешь (людям).

Для чего нужны личные встречи? Я вообще сторонник психологической работы. Я хочу, чтобы человек пришел – и я хочу с ним разговаривать на определенную тему. На тему, которая мне нужна в эфире или в повестке информационной. Он приходит и говорит – и я вижу, в чем у него есть проблема, что он понимает, чего он не понимает. И тогда я пытаюсь ему подсказать.

Если ты видишь, что человек не потянет обсуждение об энергетике, о конфликте двух олигархов с государством – как ты его отправишь? Чтобы что? Чтобы он про собак сказал: продавайте собак и платите за электроэнергию или там за что там платить надо?".

Детали: На вопрос, кого он готовит, Подоляк ответил: "Всех".

Политтехнолог отказался называть конкретных людей, которых консультирует, но намекнул, что на "новый сезон" он планирует сформировать "пулы депутатов, которые должны ходить на те или иные каналы", чтобы журналисты получали тех спикеров, которые подходят для их аудитории.

Подоляк собирается подобрать разных спикеров для разных каналов, потому что нынешняя ситуация ему не понравилась, потому что депутаты "даже медийную ответственность не готовы нести".

На вопрос, помогает ли он Ирине Верещук, Подоляк задумался и ответил: "Сейчас есть избирательная кампания, нет. А так – да. Но я в избирательную кампанию не вмешиваюсь". Он в принципе заверил, что не готовит "слуг народа" к местным выборам.

На счет Николая Тищенко Подоляк вообще ответил: "Он же у нас не являлся спикером, который должен комментировать глобальные темы". То, что Тищенко – кум Ермака, по словам Подоляка, его как консультанта не касается: "Здесь нельзя попросить".

Прямая речь: "Я не входил никогда ни в какие кланы в Украине, я не разделяю концепцию кумовства или непотизма как такового. Я вообще чужой для этой элиты. Я здесь работаю, но я здесь чужой, у меня другие принципиально взгляды на то, как надо себя вести. Для меня важен только один критерий: профессионализм. Ну, и талант. Мне нельзя прийти и сказать "это мой кум или это мой друг – помоги ему", я этого не сделаю.

Я могу понять, если человек пришел, у него есть потенциал и он готов развязать какую-то задачу и донести ее до общества – и таким образом сформировать представление общества о том, куда мы двигаемся, – я готов ему помочь.  Но я не готов помочь, потому что он твой брат".

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Украинская правда

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Темы: Слуга народаОфис президентаАндрей ЕрмакСМИмедиа
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