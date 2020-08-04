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В Польше четвертый за неделю антирекорд: 680 новых больных

Вторник, 4 августа 2020, 12:37

В Польше прирост новых больных коронавирусом четвертый раз за последние семь дней установил рекорд с начала эпидемии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом свидетельствуют новые данные Министерства здравоохранения.

За последние 24 часа заболели еще 680 человек. Предыдущий "антирекорд" составлял 658 заражений в эту субботу.

Больше всего новых случаев - в Силезском воеводстве (222), следующие в списке - Великопольское и Малопольское с 94 и 88 случаями соответственно. В остальных новых больных - менее 50.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране выросло до 48 149. Из них 1738 больных умерли, 35 056 - выздоровели.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский еще в субботу отмечал, что следует ожидать значительного количества заражений и что большая часть из них связаны с шестью очагами.

"Это три шахты и три предприятия... поэтому количество заражений будет расти. Следующие несколько дней будет по 500-600 заражений ежедневно", - сказал он.

Министр добавил, что поскольку новые случаи в основном связаны с отдельными очагами, где целенаправленно тестируют всех контактных лиц - ситуация пока не является тревожной.

"Если бы была ситуация, когда мы сегодня имеем 600 случаев, завтра 800, еще через день - 1000, а через неделю - 2000, тогда был бы повод для серьезного беспокойства", - говорит он.

В то же время из-за роста количества заражений в течение последней недели Польша рискует перейти в "красный список" соседней Литвы. Его пересматривают каждую пятницу.

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Темы: Польшакоронавирускарантин
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