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В Украине будет сухо и жарко

Вторник, 4 августа 2020, 12:45
В Украине будет сухо и жарко
Фото vseosvita.ua

В ближайшие дни в Украине будет сухо и жарко, и только на крайнем западе страны возможны кратковременные дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

5 августа на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков, ночью 13-18°, днем ​​27-32°, в Карпатах 20-24°. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве – без осадков, ночью 14-16°, днем ​​около 30°. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 августа самая высокая температура днем ​​была 38,1° в 2010 году, самая низкая ночью 7,6° в 1907 году.

6 августа синоптики прогнозируют в Украине погоду без осадков, ночью 13-18°, днем ​​27-32°; на юге страны ночью 17-22°, днем ​​30-35°. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в четверг без осадков, ночью 16-18°, днем ​​около 30°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

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Темы: погода
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