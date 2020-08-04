В Украине будет сухо и жарко
В ближайшие дни в Украине будет сухо и жарко, и только на крайнем западе страны возможны кратковременные дожди.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр
5 августа на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков, ночью 13-18°, днем 27-32°, в Карпатах 20-24°. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
В Киеве – без осадков, ночью 14-16°, днем около 30°. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 августа самая высокая температура днем была 38,1° в 2010 году, самая низкая ночью 7,6° в 1907 году.
6 августа синоптики прогнозируют в Украине погоду без осадков, ночью 13-18°, днем 27-32°; на юге страны ночью 17-22°, днем 30-35°. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
В Киеве в четверг без осадков, ночью 16-18°, днем около 30°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.