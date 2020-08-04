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Медиасоветник в ОП: Нам не нужны Телеграмм-каналы, а ботськая армия Порошенко уже достала

Вторник, 4 августа 2020, 13:32

Советник председателя Офиса президента Андрея Ермака из антикризисных коммуникаций Михаил Подоляк отрицает, что ОП использует ботов в соцсетях.

Источник: интервью Подоляка для "Радио Свобода"

Детали: Подоляк также отрицает, что ОП не ведет телеграмм-каналов. Он добавил, что ему для работы не нужна армия ботов. Однако, по его словам, может быть группа 10-15% населения, которые всегда "за любую власть" и поэтому могут выражать в соцсетях поддержку Зеленскому и его команде.

Прямая речь Подоляка: "Я считаю, что Офис президента должен максимально дистанцироваться от любых медийных площадок с точки зрения владения ими, неважно формальных или нет.

Мне не нужно обладать площадкой. Я вам дам лучше информацию. А вы уже посмотрите, нужна она вам или нет... А если у меня будет две своих медийных площадки, то скажите, что я получаю? Аудитория ведь не будет развиваться на двух площадках".

"Ботов нет (у нас – ред.). Вы не видите проблему нашу? У нас до сих пор есть одна ботськая армия - это Петра Алексеевича. Она уже достала всех в соцсетях. Эти соцсети невозможно построить как диалоговую площадку".

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Предыстория:

В этом же интервью Подоляк рассказал, что президент Владимир Зеленский уже показал министру внутренних дел Арсена Авакова, что тот не может перетягивать на себя роль главы государства.

Темы: ПорошенкоЗеленскийинтернет


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