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В Германии заявили, что вторая волна эпидемии коронавируса в стране уже началась

Вторник, 4 августа 2020, 14:16

Немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund заявила, что Германия уже страдает от второй волны эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Мы уже находимся во втором, менее стремительном всплеске", - сказала председатель ассоциации Сюзанна Йона.

Однако, по ее словам, нынешнюю ситуацию не сравнить с мартом и апрелем, хотя число новых случаев инфекции и увеличивается.

"Существует опасность, что из-за нехватки дисциплины и стремления к нормальности мы потеряем успехи, достигнутые в Германии", - отметила Иона.

Глава медицинской ассоциации при этом обратилась к немцам, чтобы они продолжали соблюдать правила социальной дистанции и носили защитные маски.

Она сравнила маску с введением требования ремня безопасности в автомобиле, против которого в свое время также был сильное сопротивление. "Как ремень спасает жизнь, так и маски спасают жизнь", - сказала глава ассоциации.

По ее словам, больницы сейчас готовы принять новую волну пациентов с коронавирусом, но ценой этого будет постепенное сокращение доступных мест для других больных. По официальной статистике, в Германии сейчас свободны 12,2 тыс. из 21 тыс. коек в отделениях интенсивной терапии. Только 270 из них заняты больными с COVID-19.

Во вторник общее количество заражений коронавирусом в Германии увеличилось на 879, до 211 281. Восемь человек умерли от COVID-19, увеличив общую смертность от коронавирусной болезни в Германии до 9156.

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Темы: ГерманиякоронавирусCovid-2019
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