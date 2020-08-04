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Греция начала взимать с туристов по 20 евро за медицинские услуги

Вторник, 4 августа 2020, 15:32
Греция начала взимать с туристов по 20 евро за медицинские услуги
Фото ЕП

Туристы, которые въезжают в Грецию, отныне должны заплатить дополнительный сбор в размере 20 евро за медицинские услуги, которые они получают во время своего пребывания в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Greek Reporter.

До сих пор путешественники вообще ничего не платили за медицинское обслуживание в Греции, независимо от того, откуда они родом, за исключением госпитализации.

В конце июля министерство здравоохранения Греции постановило, что с этого момента сбор будет взиматься со всех иностранных путешественников, которые обращаются в медицинские центры, региональные клиники и амбулатории больницы.

Те, кто пользуется услугами скорой медицинской помощи, также будут обязаны оплатить предоставленные им услуги. Дополнительные сборы будут взиматься с тех, кто нуждается в анализе крови и других видахскрининга, согласно тарифам, которые определяются национальной системой здравоохранения Греции.

Эти новые сборы также распространяются на тех, кто проживает в Греции, но считается "непостоянным" резидентом страны.

Министерство здравоохранения страны надеется собрать "значительные средства" от нового сбора.

Новое постановление изменяет положения закона, принятого в 2017 году, который позволяет больницам собирать средства только за те услуги, которые они предоставляют.

Темы: Грециякоронавирустуризм
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