Голос: Минздрав до сих пор не купил ни одного аппарата ИВЛ

Фракция партии "Голос" заявляет, что Министерство здравоохранения за почти полгода не смогло закупить ни одного аппарата искусственной вентиляции легких, несмотря на то, что украинцы ежедневно умирают от коронавируса.

Источник: сайт "Голоса" со ссылкой на ответ Минздрава на запрос

Дословно: "Еще в апреле правительство выделило министерству, которое возглавляет Максим Степанов, 100 млн грн на закупку необходимого оборудования для украинских больниц, где медики спасают жизни людей во время пандемии COVID-19.

В министерстве до сих пор "готовят необходимые документы" для закупок. Хотя о намерениях обеспечить больницы 200 аппаратами ИВЛ Максим Степанов заявил более трех месяцев назад".

Детали: В "Голосе" назвали Степанова "некомпетентным и неэффективным министром", а его бездействие – преступным и заявили, что руководителя Минздрава нужно отправить в отставку.

Фракция "Голоса" уже зарегистрировала проект постановления об увольнении Степанова. Сообщается, что документ подписали почти четверть депутатов Верховной Рады.

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