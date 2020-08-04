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Голос: Минздрав до сих пор не купил ни одного аппарата ИВЛ

Вторник, 4 августа 2020, 15:58
Голос: Минздрав до сих пор не купил ни одного аппарата ИВЛ
Фото с Facebook Степанова

Фракция партии "Голос" заявляет, что Министерство здравоохранения за почти полгода не смогло закупить ни одного аппарата искусственной вентиляции легких, несмотря на то, что украинцы ежедневно умирают от коронавируса.

Источник: сайт "Голоса" со ссылкой на ответ Минздрава на запрос

Дословно: "Еще в апреле правительство выделило министерству, которое возглавляет Максим Степанов, 100 млн грн на закупку необходимого оборудования для украинских больниц, где медики спасают жизни людей во время пандемии COVID-19. 

В министерстве до сих пор "готовят необходимые документы" для закупок. Хотя о намерениях обеспечить больницы 200 аппаратами ИВЛ Максим Степанов заявил более трех месяцев назад".

 

Детали: В "Голосе" назвали Степанова "некомпетентным и неэффективным министром", а его бездействие – преступным и заявили, что руководителя Минздрава нужно отправить в отставку.

Фракция "Голоса" уже зарегистрировала проект постановления об увольнении Степанова. Сообщается, что документ подписали почти четверть депутатов Верховной Рады.

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Предыстория:

  • По данным МОЗ, 1 августа Украина по количеству зарегистрированных случаев коронавирусной болезни занимала 34-е место в мире и 8-е место в Европе, по смертности от COVID-19 – 38-е место в мире и 15-е в Европе, по количеству больных на 1 млн населения – 86-е место в мире и 37-е в Европе.
  • Сейчас динамика распространения коронавируса в Украине отражает "желтый" сценарий – и в Минздраве ориентируются на такой прогноз последствий эпидемии: порядка 400 тысяч случаев инфицирования и порядка 4 тысяч летальных случаев.
  • Вместе с тем в Минздраве готовятся ко второй волне распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, которая наиболее вероятна с октября.

Украинская правда
Темы: МинздравкоронавирусГолос
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