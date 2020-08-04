"Укравтодор" назвал отремонтированную дорогу, рекордсменку по смертельным ДТП
На отремонтированной дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский погибло уже 44 человека.
Источник: пресс-служба "Укравтодора"
Дословно: "На радостях от поездок новыми качественными дорогами, водители часто забывают о том, что: а) существуют четкие ограничения скорости б) на высокой скорости возможности маневрирования уменьшаются в разы...
Своеобразный антирекорд показывает дорога М-03 Киев - Харьков - Довжанский, где отремонтированные участки дороги вызывают неуместную эйфорию у водителей. Результат - сегодня уже 44 человека погибло".
Детали: Также там сообщили, что среди уже обновленных дорог в 2020 году:
- 125,5 км маршрута Северодонецк - Станица Луганская;
- более 100 км дороги Н-30 Васильевка - Бердянск;
- 47,5 км дороги Т-14-16 Львов - Пустомыты - Меденичи.
В "Укравтодоре" пишут, что за последние полгода на дорогах произошло 72 394 ДТП. В них погибло 1482 человека.
Отмечается, что почти две трети всех ДТП в Украине - это 46 800 случаев - состоялась по двум причинам:
- нарушение правил маневрирования - 3037 травмированы, 234 - погибло:
- превышение безопасной скорости - 5090 травмированы, 729 - погибло.
По словам председателя Укравтодора Александра Кубракова, новые дороги удобные и комфортные для движения, но в некоторых местах еще не имеют разметки, барьерного ограждения.
Напомним:
- 3 августа на 388 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский в ДТП попал грузовик, перевозивший в цистерне 20 тонн нефти.