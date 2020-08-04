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"Укравтодор" назвал отремонтированную дорогу, рекордсменку по смертельным ДТП

Вторник, 4 августа 2020, 17:05

На отремонтированной дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский погибло уже 44 человека.

Источник: пресс-служба "Укравтодора"

Дословно: "На радостях от поездок новыми качественными дорогами, водители часто забывают о том, что: а) существуют четкие ограничения скорости б) на высокой скорости возможности маневрирования уменьшаются в разы...

Своеобразный антирекорд показывает дорога М-03 Киев - Харьков - Довжанский, где отремонтированные участки дороги вызывают неуместную эйфорию у водителей. Результат - сегодня уже 44 человека погибло".

Детали: Также там сообщили, что среди уже обновленных дорог в 2020 году:

  • 125,5 км маршрута Северодонецк - Станица Луганская;
  • более 100 км дороги Н-30 Васильевка - Бердянск;
  • 47,5 км дороги Т-14-16 Львов - Пустомыты - Меденичи.

В "Укравтодоре" пишут, что за последние полгода на дорогах произошло 72 394 ДТП. В них погибло 1482 человека.

Отмечается, что почти две трети всех ДТП в Украине - это 46 800 случаев - состоялась по двум причинам:

  • нарушение правил маневрирования - 3037 травмированы, 234 - погибло:
  • превышение безопасной скорости - 5090 травмированы, 729 - погибло.

По словам председателя Укравтодора Александра Кубракова, новые дороги удобные и комфортные для движения, но в некоторых местах еще не имеют разметки, барьерного ограждения.

Напомним:

Украинская правда
Темы: УкравтодорДТП


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