Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подозреваемому в госизмене генерал-майору СБУ объявили еще одно подозрение

Вторник, 4 августа 2020, 17:37
Подозреваемому в госизмене генерал-майору СБУ объявили еще одно подозрение
Фото: Виктория Матола, Ґрати

Генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке терактов, обвинили еще в незаконном хранении оружия.

Источник: Ґрати

Детали: Ранее, 10 июня, Шевченковский райсуд Киева продлил арест Шайтанова до 8 августа.

4 августа прокурор Сергей Труш ходатайствовал в суде о продлении содержания под стражей Шайтанова до окончания досудебного расследования 14 октября, поскольку считает, что риски того, что подозреваемый может скрыться или уничтожить доказательства, не уменьшились. Прокурор также отметил, что во время расследования установлено, что 4 и 13 сентября 2019 года Шайтанов встречался с агентом СБУ Иваном Лукашевичем в ресторане "Одесса", чтобы договориться об убийстве Адама Осмаева. 13 сентября состоялась передача четырех тысяч долларов за совершение преступления. 20 октября он передал еще одну тысячу долларов. При обыске в квартире Шайтанова следствие обнаружило порезанные фрагменты симкарты, номер которой совпадает с тем, по которому Шайтанов контактировал с Лукашевичем.

Шайтанов заявил в суде, что озвученная прокурором информация "не соответствует действительности". Его адвокат Георгий Тигишвили просил судью назначить любую другую меру, кроме ареста.

Сам Шайтанов уверяет, что он имеет тесные социальные связи в Украине и не собирается скрываться от следствия. Автогонщик Алексей Мочанов вызвался взять на поруки Шайтанова.

Выслушав стороны, судья отклонила ходатайство защиты и продлила срок ареста Шайтанову.

После заседания следователь Артём Баховский вручил Шайтанову изменения к подозрению. Ему добавили статью о незаконном хранении оружия, а именно патронов к пистолету, которые нашли у него дома во время обыска. Адвокат Тигишвили сказал, что у Шайтанова действительно есть оружие как у сотрудника СБУ, и он имеет все необходимые документы для его хранения. Но следователь пока не просил их предоставить.

Напомним:

  • В апреле оперативники СБУ провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению Валерия Шайтанова и собрали "исчерпывающую доказательную базу" его сотрудничества с российскими спецслужбами. В частности, он находился на агентурной связи у полковника ФСБ Игоря Егорова.
  • Генерал-майор Шайтанов был задержан, его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.
  • Шайтанов называл обвинения в отношении него незаконным и безосновательным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУгосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
СБУ
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
Последние новости
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
Все новости...
Реклама: