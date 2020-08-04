Подозреваемому в госизмене генерал-майору СБУ объявили еще одно подозрение

Генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке терактов, обвинили еще в незаконном хранении оружия.

Источник: Ґрати

Детали: Ранее, 10 июня, Шевченковский райсуд Киева продлил арест Шайтанова до 8 августа.

4 августа прокурор Сергей Труш ходатайствовал в суде о продлении содержания под стражей Шайтанова до окончания досудебного расследования 14 октября, поскольку считает, что риски того, что подозреваемый может скрыться или уничтожить доказательства, не уменьшились. Прокурор также отметил, что во время расследования установлено, что 4 и 13 сентября 2019 года Шайтанов встречался с агентом СБУ Иваном Лукашевичем в ресторане "Одесса", чтобы договориться об убийстве Адама Осмаева. 13 сентября состоялась передача четырех тысяч долларов за совершение преступления. 20 октября он передал еще одну тысячу долларов. При обыске в квартире Шайтанова следствие обнаружило порезанные фрагменты симкарты, номер которой совпадает с тем, по которому Шайтанов контактировал с Лукашевичем.

Шайтанов заявил в суде, что озвученная прокурором информация "не соответствует действительности". Его адвокат Георгий Тигишвили просил судью назначить любую другую меру, кроме ареста.

Сам Шайтанов уверяет, что он имеет тесные социальные связи в Украине и не собирается скрываться от следствия. Автогонщик Алексей Мочанов вызвался взять на поруки Шайтанова.

Выслушав стороны, судья отклонила ходатайство защиты и продлила срок ареста Шайтанову.

После заседания следователь Артём Баховский вручил Шайтанову изменения к подозрению. Ему добавили статью о незаконном хранении оружия, а именно патронов к пистолету, которые нашли у него дома во время обыска. Адвокат Тигишвили сказал, что у Шайтанова действительно есть оружие как у сотрудника СБУ, и он имеет все необходимые документы для ее хранения. Но следователь пока не просил их предоставить.

Напомним: