Тернополь попал в красную зону, поскольку тестирует в три раза больше людей – мэр

Городской председатель Тернополя Сергей Надал уверяет, что попадание города в красную зону является следствием существенного увеличения тестирования граждан.

Источник: hromadske

Прямая речь Надала: "По состоянию на 2 августа Тернополь по всем показателям отвечал зеленому уровню. И 3 августа мы в зеленой зоне.

Почему уровень установления заболеваемости у нас относительно высокий? Потому что в Тернополе мы проводим в три раза больше тестирований, чем установленный предел для красной зоны.

Коэффициент выявления случаев инфицирования для красной зоны - 11 и выше. У нас он 11,1, и вдруг на 0,1 больше. И это только потому, что мы в три раза больше тестируем, быстро и оперативно выявляем и лечим.

То есть их (Минздрава - ред.) логика заставляет меня делать меньше тестов!".

Детали: Он рассказал, что в Тернополе по состоянию на 4 августа больные 593 человека. Из них в больнице 43, остальные лечатся дома.

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