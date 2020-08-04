Тернополь попал в красную зону, поскольку тестирует в три раза больше людей – мэр
Городской председатель Тернополя Сергей Надал уверяет, что попадание города до красной зоны является следствием существенного увеличения тестирования граждан.
Источник: hromadske
Прямая речь Надала: "По состоянию на 2 августа Тернополь по всем показателям отвечал зеленом уровню. И 3 августа мы в зеленой зоне.
Почему уровень установления заболеваемости у нас относительно высокий? Потому что в Тернополе мы проводим в три раза больше тестирований, чем установленный предел для красной зоны.
Коэффициент выявления случаев инфицирования для красной зоны - 11 и выше. У нас он 11,1, и вдруг на 0,1 больше. И это только потому, что мы в три раза больше тестируем, быстро и оперативно выявляем и лечим.
То есть их (Минздрава - ред.) логика заставляет меня делать меньше тестов!".
Детали: Он рассказал, что в Тернополе по состоянию на 4 августа больные 593 человека. Из них в больнице 43, остальные лечатся дома.
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Предыстория:
- С 1 августа в Украине введен новый подход к адаптивному карантину из-за распространения болезни COVID-19, поэтому 31 июля страну поделили на 4 зоны по уровню эпидемической опасности. Красной зоной с 3 августа объявлены города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области. Всего в 8 областях есть красные, оранжевые или желтые зоны.
- "Укрзализныця" объявила, что с 3 августа и на время пребывания Луцка и Тернополя в "красной зоне" в них временно не будут останавливаться поезда дальнего следования.
- Власти и Луцка, и Тернополя не согласились с решением центральной власти и заявили, что не будут усиливать карантин.
- Министр здравоохранения Максим Степанов уверял, что политического подтекста в разделе на зоны нет, решение принимала комиссия ТЭБ и НС на основе 4 показателей. А заместитель министра, главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что показатели учитываются за 5 дней подряд, поэтому Киев – в зеленой зоне, несмотря на большой прирост новых больных каждые сутки.