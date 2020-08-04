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В Турции избили украинку: МВД обратилось в посольство

Вторник, 4 августа 2020, 18:46
В Турции избили украинку: МВД обратилось в посольство
instagram.com/dariakyryliuk

Министерство внутренних дел Украины ожидает быстрое и объективное расследование правоохранительными органами Турции избиение украинки Дарьи Кирилюк на одном из курортов.

Источник: Кирилюк в Instagram, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, которого цитирует пресс служба МВД

Прямая речь Кирилюк: "Я не хочу молчать и расскажу историю, что произошла со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четырех девушек били по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали ... Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло".

Прямая речь Геращенко: "По поручению министра внутренних дел Арсена Авакова провел встречу с заместителем посла Турции в Украине госпожей Букет Кабакджи. Передал ей обращение по поводу жестокого избиения украинки Кирилюк, которая была зверски избита в турецком городе Чешме вместе с еще тремя женщинами. Рассчитываем на объективное, прозрачное, быстрое расследование и привлечение виновных к ответственности".

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Публикация от Daria Kyryliuk (@dariakyryliuk) 2 Авг 2020 в 12:48 PDT

Что было раньше:

  • На днях еще одну украинку, Анастасию Луговую, избили в поезде Киев-Мариуполь.
  • Позже она рассказала о состоянии своего здоровья и подробности нападения, уверяя, что злоумышленник продумал каждую деталь.
  • Соломенский райсуд Киева арестовал на 2 месяца без права внесения залога мужчину, которого обвиняют в нападении на Луговую.

Роман Петренко, УП

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Темы: ТурцияМВД
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