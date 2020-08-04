На Донбассе зафиксировали три обстрела со стороны оккупанта
С начала 4 августа на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции зафиксировано 3 обстрела со стороны противника.
Источник: штаб ООС
Детали: По одному "провокационному выстрелу из гранатомета" враг совершил у населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское.
Украинские военные не ответили на них.
Дословно: "Кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.
В частности, 134 неизвестных взрывчатых предмета нашли подразделения ГСЧС во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. В общем по распоряжению командующего Объединенных сил только за сутки 3 августа было проведено разминирование площади почти три с половиной гектара".
Предыстория:
- С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня,о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
- Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращенияогня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
- В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.