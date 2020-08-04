Новости 4 августа: взрыв в Бейруте, боевики в Беларуси

В Бейруте произошел взрыв, Лукашенко заявил, что в Беларуси скрывается еще одна группа боевиков, — актуальные новости 4 августа.

О взрыве в Бейруте

Большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.

О боевиках в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему известно об еще одном отряде боевиков частной военной компании из России, который находится в стране.

Вскоре Лукашенко сообщил о том, что боевики ЧВК "Вагнера", задержанные в Беларуси, во всем сознались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вина 33 задержанных россиян в Беларуси ничем не доказана.

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