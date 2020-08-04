Зеленский отреагировал на взрыв в Бейруте: Глубоко шокирован
Президент Владимир Зеленский шокирован новостью о взрыве в порту ливанской столицы Бейрута и большое количество погибших.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Глубоко шокирован новостями о страшном взрыве в Бейруте и большом количество жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым".
Предыстория: Большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.
Два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту столицы Ливана.
В результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрута погибли более 30 человек, а еще 3000 получили ранения.
#Beirut #Lebanon BEIRUT (Reuters) - A huge explosion in a port warehouse district near the centre of Beirut killed more...Опубліковано Reuters Вівторок, 4 серпня 2020 р.