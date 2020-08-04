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Зеленский отреагировал на взрыв в Бейруте: Глубоко шокирован

Вторник, 4 августа 2020, 22:41
Зеленский отреагировал на взрыв в Бейруте: Глубоко шокирован

Президент Владимир Зеленский шокирован новостью о взрыве в порту ливанской столицы Бейрута и большое количество погибших.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Глубоко шокирован новостями о страшном взрыве в Бейруте и большом количество жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым".

Предыстория: Большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.

Два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту столицы Ливана.

В результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрута погибли более 30 человек, а еще 3000 получили ранения.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийвзрывЛиван
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