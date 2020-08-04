Еврейская община сообщила о смерти матери Коломойского

4 августа на 81 году жизни умерла мать президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Коломойского.

Источник: пресс-служба Общества

Дословно: "4 августа 2020 стало известно досадная известие о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской.

Объединенная еврейская община Украины от имени еврейской общины, от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских сочувствие".

Напомним: 4 августа в Кливленде ФБР пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является Коломойский.