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Еврейская община сообщила о смерти матери Коломойского

Вторник, 4 августа 2020, 22:59
Еврейская община сообщила о смерти матери Коломойского

4 августа на 81 году жизни умерла мать президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Коломойского.

Источник: пресс-служба Общества

Дословно: "4 августа 2020 стало известно досадная известие о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской.

Объединенная еврейская община Украины от имени еврейской общины, от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских сочувствие".

Напомним: 4 августа в Кливленде ФБР пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является Коломойский.

Украинская правда

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Темы: Коломойский
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