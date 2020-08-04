Еврейская община сообщила о смерти матери Коломойского
Вторник, 4 августа 2020, 22:59
4 августа на 81 году жизни умерла мать президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Коломойского.
Источник: пресс-служба Общества
Дословно: "4 августа 2020 стало известно досадная известие о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской.
Объединенная еврейская община Украины от имени еврейской общины, от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских сочувствие".
Напомним: 4 августа в Кливленде ФБР пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является Коломойский.
Украинская правда