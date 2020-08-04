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Оппонент Лукашенко говорит, что ей угрожали с украинского номера

Вторник, 4 августа 2020, 23:25
Оппонент Лукашенко говорит, что ей угрожали с украинского номера

Кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что ей и ее детям угрожали, позвонив с украинского номера.

Источник: "Новое время"

Детали: Она сообщила, что звонок был инкогнито.

Прямая речь Тихановской: "Это был звонок с украинского номера: "Меня просили передать, что, если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь, иначе есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом".

Ну это такое, знаете, было так низко и подло. Я никогда с этим не сталкивалась и как мама, конечно, очень запаниковала. И решила: "Ну куда, это мои дети, и я должна их защищать". И я на тот момент чувствовала уже огромную ответственность за людей, которые поверили Сергею (муж и экс-кандидат в президенты Беларуси – ред.), в него, потом в меня поверили. Но ни одна мама не пожертвует своими детьми ради кого бы там ни было".

Справка: Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

14 июля Центризбирком Беларуси зарегистрировал 5 кандидатов в президенты: Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя. Двум претендентам на президентский пост – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало – было отказано в регистрации.

Предыстория: Тихановская вывезла детей "в одну из стран Евросоюза" из-за угроз.

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Темы: Беларусь
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