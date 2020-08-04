Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Глава НБУ назвал 5 приоритетов в работе регулятора

Вторник, 4 августа 2020, 23:58

Глава НБУ Кирилл Шевченко обещает, что регулятор будет оставаться независимым институтом, который будет принимать аполитические и экономически мотивированные решения.

Источник: Шевченко во время первой рабочей встречи с руководителями банков

Прямая речь Шевченко: "Я ценю и уважаю полученное центральным банком институциональную независимость. Наша задача ее сохранить и повысить эффективность работы регулятора. Те кадровые изменения, произошедшие в последнее время как в составе правления, так и в структуре НБУ, были направлены на усиление работы НБУ".

Дословно: "Председатель НБУ отметил пять основных приоритетов в работе регулятора:

  • реальное восстановление кредитования. Во времена коронакризиса ресурсы и поддержка банковской системы являются критически важными для украинской экономики;
  • снижение портфелей "плохих" долгов в банках. Это еще один "ключ" к запуску полноценного кредитования;
  • сохранения макрофинансовой стабильности, которая является безусловным достижением последних пяти лет и фундаментом для стабильной и здоровой экономики;
  • развитие реформы корпоративного управления в банках;
  • углубление сотрудничества с международными партнерами. Мы остаемся в программе сотрудничества с МВФ, это важно для Украины".

Читайте также: У НБУ новый глава: стоит ли уже бежать покупать доллары

Напоминаем:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является "именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине".
  • Зеленский заявил, что НБУ должен быть "столпом макроэкономической стабильности", а его монетарная политика поддерживать такую стабильность.
  • Сам новый глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что НБУ должен пересмотреть эффективность кредитных каникул и продолжить снижать учетную ставку.
  • Также Шевченко назвал основные приоритеты своей работы на новой должности.

Украинская правда
Темы: НБУбанки


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоВзрыв в Бейруте: известно о 50 погибших и 2750 раненых

Новости 4 августа: взрыв в Бейруте, боевики в Беларуси

фото, видео, обновленоВ Бейруте произошел взрыв: по всей столице выбиты окна

ФБР пришло с обысками в офисы Коломойского в Кливленде - СМИ

Черногория разрешила въезд россиянам без ограничений, в посольстве Украины возмущены

Министр обещает останавливать поезда в "красной зоне"

Все новости...
НБУ
Данилишин заявил о призраке "говорящих соросят" и призвал уйти "остатки" правления НБУ
Нацбанк "влил" почти полмиллиарда долларов на поддержку гривни в июле
Нацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы на 2020 год
Последние новости
23:58
Глава НБУ назвал 5 приоритетов в работе регулятора
23:25
Оппонент Лукашенко говорит, что ей угрожали с украинского номера
22:59
Еврейская община сообщила о смерти матери Коломойского
22:41
Зеленский отреагировал на взрыв в Бейруте: Глубоко шокирован
22:29
Новости экономики: Мотор Сич и Ярославский, недвижимость руководителя АМПУ
22:18
обновленоВзрыв в Бейруте: известно о 50 погибших и 2750 раненых
21:56
Два корабля из Украины были недалеко от места взрыва в Бейруте
21:22
Новости 4 августа: взрыв в Бейруте, боевики в Беларуси
20:57
Коронавирус победили все 15 воспитанников из Одесского детского дома
20:35
НАБУ: Некоторые судьи ОАСК шесть раз проигнорировали вызовы на допрос
Все новости...