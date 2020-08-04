Глава НБУ назвал 5 приоритетов в работе регулятора

Глава НБУ Кирилл Шевченко обещает, что регулятор будет оставаться независимым институтом, который будет принимать аполитические и экономически мотивированные решения.

Источник: Шевченко во время первой рабочей встречи с руководителями банков

Прямая речь Шевченко: "Я ценю и уважаю полученное центральным банком институциональную независимость. Наша задача ее сохранить и повысить эффективность работы регулятора. Те кадровые изменения, произошедшие в последнее время как в составе правления, так и в структуре НБУ, были направлены на усиление работы НБУ".

Дословно: "Председатель НБУ отметил пять основных приоритетов в работе регулятора:

реальное восстановление кредитования. Во времена коронакризиса ресурсы и поддержка банковской системы являются критически важными для украинской экономики;

снижение портфелей "плохих" долгов в банках. Это еще один "ключ" к запуску полноценного кредитования;

сохранения макрофинансовой стабильности, которая является безусловным достижением последних пяти лет и фундаментом для стабильной и здоровой экономики;

развитие реформы корпоративного управления в банках;

углубление сотрудничества с международными партнерами. Мы остаемся в программе сотрудничества с МВФ, это важно для Украины".

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