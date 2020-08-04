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Глава НБУ назвал 5 приоритетов в работе регулятора

Вторник, 4 августа 2020, 23:58
Глава НБУ назвал 5 приоритетов в работе регулятора

Глава НБУ Кирилл Шевченко обещает, что регулятор будет оставаться независимым институтом, который будет принимать аполитические и экономически мотивированные решения.

Источник: Шевченко во время первой рабочей встречи с руководителями банков

Прямая речь Шевченко: "Я ценю и уважаю полученное центральным банком институциональную независимость. Наша задача ее сохранить и повысить эффективность работы регулятора. Те кадровые изменения, произошедшие в последнее время как в составе правления, так и в структуре НБУ, были направлены на усиление работы НБУ".

Дословно: "Председатель НБУ отметил пять основных приоритетов в работе регулятора:

  • реальное восстановление кредитования. Во времена коронакризиса ресурсы и поддержка банковской системы являются критически важными для украинской экономики;
  • снижение портфелей "плохих" долгов в банках. Это еще один "ключ" к запуску полноценного кредитования;
  • сохранения макрофинансовой стабильности, которая является безусловным достижением последних пяти лет и фундаментом для стабильной и здоровой экономики;
  • развитие реформы корпоративного управления в банках;
  • углубление сотрудничества с международными партнерами. Мы остаемся в программе сотрудничества с МВФ, это важно для Украины".

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Напоминаем:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является "именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине".
  • Зеленский заявил, что НБУ должен быть "столпом макроэкономической стабильности", а его монетарная политика поддерживать такую стабильность.
  • Сам новый глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что НБУ должен пересмотреть эффективность кредитных каникул и продолжить снижать учетную ставку.
  • Также Шевченко назвал основные приоритеты своей работы на новой должности.

Украинская правда
Темы: НБУбанки
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