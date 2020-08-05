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В суде требуют ликвидации "Слуги народа"

Среда, 5 августа 2020, 01:09

В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой о ликвидации "Слуги народа" как партии.

Источник: сайт ОАСК

Дословно: "В Окружной административный суд города Киева поступил иск, где ответчиком указано Министерство юстиции Украины касательно аннулирования регистрационного свидетельства политической партии "Слуга народа".

Детали: Как пояснили в суде, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста, поскольку тот якобы нарушает закон и не направляет представление в суд об аннулировании регистрационного свидетельства партии.

Также истец просит ОАСК обязать Минюст направить такое представление.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному исковому заявлению.

В ОАСК не сообщают, кто обратился с таким иском.

Украинская правда


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