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Украинка стала свидетелем взрыва в Бейруте и рассказала о своих впечатлениях

Среда, 5 августа 2020, 01:50
Украинка стала свидетелем взрыва в Бейруте и рассказала о своих впечатлениях
Фото: STR/AFP/Getty Images

Украинка и студентка ливанского университета "Каслик" Ирина Карапата, которая находилась за 5 километров от взрыва, рассказала нам, что почувствовала в тот момент и что происходит в городе.

Источник: hromadske

Детали: Женщина говорит, что сначала вечером 4 августа почувствовала первый взрыв, который ее насторожил.

Прямая речь: "Через минуту дом начал шататься, как от землетрясения, и сразу раздался второй мощный взрыв, который заглушил уши, а дальше - паника, посыпались окна у соседей. Первая мысль — атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма со стороны порта…

Что именно взорвалось пока неизвестно, идет расследование, а мы ждем новостей. Взрыв был настолько мощным, что ударная волна выбила стекла, а кое-где и двери на расстоянии 5 км. В конце концов, звук взрыва был слышен по всей территории Ливана".

Она добавила, что сразу в новостях появилось несколько версий, что произошло. Люди убегали и старались держаться на безопасном расстоянии от места взрыва.

Предыстория: Во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрут произошел большой взрыв, в результате которого погибло до 50 человек, еще около 2750 ранены. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония.

Сейчас МИД выясняет, есть ли среди жертв бейрутского взрыва украинцы

Темы: взрывЛиванУкраина
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