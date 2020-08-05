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В Бейруте на 2 недели вводят режим чрезвычайного положения

Среда, 5 августа 2020, 02:30
В Бейруте на 2 недели вводят режим чрезвычайного положения
Фото: Getty Images

Верховный совет обороны Ливана рекомендовал объявить Бейрут городом, пострадавшим от катастрофы, и ввести в нем на 2 недели режим чрезвычайного положения.

Источник: The Guardian со ссылкой на заявление, сделанное по ливанскому телевидению

Детали: Совет предложил передать обеспечение безопасности в городе в руки военных властей.

Ливанское правительство поручило расследовать причины взрыва в течение 5 дней.

Предыстория: Во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрут произошел большой взрыв, в результате которого десятки людей погибли и тысячи ранены. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония.

Сейчас МИД выясняет, есть ли среди жертв бейрутского взрыва украинцы

Украинская правда
Темы: взрывЛиван
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