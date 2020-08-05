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Коронавирус все больше поражает молодых – ВОЗ

Среда, 5 августа 2020, 03:45
Коронавирус все больше поражает молодых – ВОЗ

Количество молодых людей, болеющих Covid-19, увеличилось втрое за 5 месяцев.

Источник: Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения

Детали: Анализ ВОЗ, проведенный между 24 февраля и 12 июля, показал, что доля больных людей в возрасте 15-24 лет выросла с 4,5% до 15%.

В организации считают, что молодые люди много времени проводят в ночных клубах и на пляже, а также в путешествиях, что и приводит к возрастанию риска заражения.

Кроме того, молодые люди, как правило, менее бдительны в отношении ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

Напомним: По информации Минздрава, сейчас в Европе начинается вторая волна эпидемии коронавируса. К всплеску заболеваний готовится и Украина.

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Украинская правда

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