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В минобороны США заявили, что признаков атаки на Бейрут нет

Среда, 5 августа 2020, 04:44
В минобороны США заявили, что признаков атаки на Бейрут нет

Чиновники Департамента обороны США говорят, что нет никаких признаков нападения на Бейрут, о чем ранее заявлял президент Дональд Трамп.

Источник: три чиновника департамента, чьи слова передает CNN

Детали: Они сказали, что они не знают, о чем говорит президент.

Один из чиновников отметил, что если бы такие признаки были, то это вызвало бы автоматическое усиление защиты американских войск и имущества США в регионе. Однако пока ничего подобного не происходит.

Предыстория: Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мощный взрыв в ливанском Бейруте, скорее всего, не несчастный случай, а результат атаки и взрыва бомбы. По словам Трампа, ему об этом сказали "некоторые генералы".

Во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрут произошел большой взрыв, в результате которого десятки людей погибли и тысячи ранены. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония.

Украинская правда

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Темы: ТрампЛиванвзрывСША
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