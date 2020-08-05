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Экс-сотрудника Google приговорили к 1,5 годам тюрьмы за промышленный шпионаж

Среда, 5 августа 2020, 06:58

Суд в США приговорил бывшего инженера Google Энтони Левандовски к 18 месяцам тюрьмы за кражу секретной информации компании касательно разработки беспилотных автомобилей.

Источник: Reuters

Детали: Сообщается, что Левандовски перед увольнением из Google в 2016 году скачал на свой ноутбук 14 тысяч файлов с секретной информацией о разработках компании беспилотного автомобиля. С этими данными он перешел на работу в Uber.

Напомним: В 2017 году Левандовски создал новую религию "Путь в будущее", в которой Богом является искусственный интеллект.

Украинская правда
Темы: технологиишпионажсудСША


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