Экс-сотрудника Google приговорили к 1,5 годам тюрьмы за промышленный шпионаж
Среда, 5 августа 2020, 06:58
Суд в США приговорил бывшего инженера Google Энтони Левандовски к 18 месяцам тюрьмы за кражу секретной информации компании касательно разработки беспилотных автомобилей.
Источник: Reuters
Детали: Сообщается, что Левандовски перед увольнением из Google в 2016 году скачал на свой ноутбук 14 тысяч файлов с секретной информацией о разработках компании беспилотного автомобиля. С этими данными он перешел на работу в Uber.
Напомним: В 2017 году Левандовски создал новую религию "Путь в будущее", в которой Богом является искусственный интеллект.
Украинская правда