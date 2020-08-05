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Новости втоника и ночи: взрыв в Бейруте, боевики в Беларуси

Среда, 5 августа 2020, 08:00
Новости втоника и ночи: взрыв в Бейруте, боевики в Беларуси

В Бейруте произошел взрыв с десятками человеческих жертв, Лукашенко заявил, что в Беларуси скрывается еще одна группа боевиков, — актуальные новости втоника и ночи.

О взрыве в Бейруте

Два мощных взрыва произошли в ливанской столице Бейрут во вторник вечером. По последним данным, количество погибших в результате происшествия - 78 человек, около 4 тысяч людей ранены.

Взрывная волна разбила окна в домах по всему городу и привела к другим серьезным разрушениям.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония. А президент США Дональд Трамп предполагает, что это могла быть бомбовая атака.

О боевиках в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему известно об еще одном отряде боевиков частной военной компании из России, который находится в стране.

Вскоре Лукашенко сообщил о том, что боевики ЧВК "Вагнера", задержанные в Беларуси, во всем сознались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вина 33 задержанных россиян в Беларуси ничем не доказана.

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Темы: взрывЛиванБеларусь
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